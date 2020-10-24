شركة البريقة تعلن ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بمستودع رأس المنقار ببنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أن ناقلة البنزين جوليا، شرعت اليوم في ضخ وتفريغ 31 مليون لتر بنزين بخزانات شركة البريقة لتسويق النفط، في موقع مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي، بهدف سد حاجة السوق المتزايدة.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ، إن ناقلة الوقود «SW JUALA»، بدأت ضخ وتفريغ 31 مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار، لسد حاجة السوق المتزايدة بكافة المناطق الشرقية والجنوب الشرقي.

وأوضحت الشركة أن الناقلة ستنهي عملياتها وتغادر منصة الرصيف النفطي ببنغازي، لتتم عمليات توزيع الطلبات لجميع محطات الوقود بكافة المناطق والمدن من خلال شركات التوزيع (ليبيا نفط ـ الراحلة ـ الشرارة الذهبية ـ والطرق السريعة).

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