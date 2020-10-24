ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ علي الانصاري |

24 October, 2020

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ،بأن تفاهمات بوزنيقة ،سابقة في تاريخ الحوار الليبي الليبي، وأنها تلقى القبول من طرف الشعب الليبي ،وأن المغرب وفر كل الامكانيات لليبين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف خلال ندوة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بأن المغرب لا يتحمل مسؤولية ، فب عدم تطبيق اتفاق الصخيرات.

من جهته أشاد وزير الخارجية المغربي، بالدينامية الايجابية الجديدة التي تعرفها ليبيا ، بفضل اتفاق وقف اطلاق النار، مؤكدا ان بلاده ،على اتصال بكل الاطراف الليبية وتستمع للكل.

وفي اشارة لحوار بوزنيقة، قال بأن ” الليبيين تحكموا في تدبيره بدون تدخل اي طرف”