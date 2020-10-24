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الصلابي : حفتر والسراج وصالح تورطوا في الدماء والفساد

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، علي الصلابي، إعلان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أعضاء وفدي اللجنة العسكرية المشتركة “5+5، بأنه تاريخي وله ما بعده.

الصلابي قال، في تصريحات لموقع “عربي 21”، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين خطوة في الطريق الصحيح، يجب الحفاظ عليها ودعمها وعدم الانجرار إلى الحرب مرة أخرى.

واعتبر أن إعلان وقف إطلاق النار الذي يأتي قبل أيام قليلة من الاجتماعات السياسية الليبية التي تستضيفها تونس، يمهد لمرحلة تاريخية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على حد تعبيره.

ودعا القيادات السياسية الليبية المشاركة في حوارات السلام والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل بجد لإنهاء مرحلة الاقتتال ووقف نزيف الدم الليبي والتأسيس للدولة المدنية التي ثار من أجلها الشعب الليبي، وفقا لقوله.

كما دعا المشاركين في الحوارات السياسية من مختلف العواصم الدولية والعربية إلى الانحياز التام لقيم الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات، متوقعًا أن تكون حوارات تونس المرتقب انطلاق الاستعدادات لها هذا الأسبوع حاسمة في تحديد مستقبل ليبيا.

وشدد على حسن اختيار القيادة السياسية والأمنية والعسكرية والخدمية التي تحقق السلام والمصالحة الوطنية، قائلا “لا مستقبل لليبيا إلا بالمصالحة الشاملة بين مختلف مكوناتها، وهذا لن يكون إلا من خلال أدوات الدولة بقيادة شخصيات جامعة ووازنة، وإبعاد الشخصيات الجدلية التي تورطت في الدماء والقتال وحولها اتهامات وشبهات في الفساد المالي وأسهموا في تفتيت البنية الاجتماعية والسياسية وفشلوا في إنجاز السلام وتحقيق المصالحة”.

ورأى أن وجود أسماء من أمثال قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة وصالح، في المشهد السياسي الليبي المستقبلي سيؤثر سلبا على مطلب المصالحة، لأنها اقترنت بخلافات وصراع دموي وحامت حول بعضها شبهات فساد كبيرة .

واختتم: “العقل الجمعي الليبي وبسبب التجارب المُرة التي مر بها، لن يختار أسماء جدلية وسينحاز للأسماء الجامعة التي لم تتورط في الدماء وليس حولها شبهات فساد مالي”.

وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فى جنيف، تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية.

واعتبرت ويليامز في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا، معبرة عن أملها أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم.

كما أوضحت في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسة العسكرية الليبية، ويتضمن مغادرة جميع المرتزقة فورًا من البلاد.

ومن المرتقب أن تستضيف تونس مطلع شهر  نوفمبر المقبل، الحوارات الليبية ضمن مسار التسوية السياسية للأزمة المتفاقمة منذ عدة أعوام، وذلك برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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  • حفتر وما آدراك مجرم حرب معروف لدى الجميع وقلتم بأنه قام بانقلاب 2014 يعني استولى على الحكم وقلتم بأنه حكم قبضتة العسكرية على برلمان طبرق وحكم الشرق بالعسكر والحديد والنار وهذا ما يكفي لتبرأة المستشار عقيلة صالح وأهل الشرق جميعا بالمناسبة هذا الحفتر أتى من غرب ليبيا! أما أولئك الذين نهبوا 140 مليار من مقدرات الليبيين والذين خطفوا الدبلوماسيين والذين خطفوا وقتلوا الأطفال والذين صوبوا بنادقهم على الأبرياء في غرغور والذين حرقوا المطارات بكل مافيها من طائرات وأدميين والذين يقومون بتهريب ملايين اللترات من الوقد المدعوم من قوت الليبيين والدين قصفوا مطار معيتيقة عشرات المرات حتى قال عنهم مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة انه يعرفهم وشاركوا في الهجوم على العاصمة خلال شهر سبتمبر 2018 الذي أوقع 114 مدني قتيل حسب بشهادة المبعوث الدولي هؤلاء لا غبار عليهم ولهم أن يشاركوا في المشهد السياسي الليبي مستقبلا، أين هو الإنصاف والعدل يا مولانا …

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  • يبدوا ان هذا الصلابى جاهل بابسط مبادئ الاسلام الذى يدعوا الى العفو والسماح حتى من ينطبق عليهم الحرابة الذين افسدوا فى الارض وحاربوا الله ورسوله ثم تابوا قبل ان المقدرة عليهم لنقرأ اية الحرابة والاية التالية ليفهم هذا الصلابى الجاهل :-
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)
    ورأينا رسول الله يعفوا عن وحشى الذى قتل عمه سيدنا حمزة فى غزوة احد وعن خالد بن الوليد قائد جيش المشركين فى غزوة احد التى هزم فيها المسلمون وكان لهما دور كبير بعد ذلك فى نصرة الاسلام خالد بن الوليد سيف الاسلام المسلول ووحشى قتل مسيلمة الكذاب.
    وراينا رسول الله يعفوا عن اهل مكة عند فتحها ويقول اذهبوا فانتم الطلقاء عفو عند المقدرة .
    اما هذا الاخوانى الحقير فشيطان رجيم يحرض على الفتنة ليظل اخوانه ينهبون اموال الشعب ونسى ان حسابه عسير يوم القيامة عندما يكون ضمن اول من تسعر بهم النار

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  • ليسوا سواء عقيلة صالح القائد الاعلى للجيش الوطنى مع المشير خليفة حفتر فى حفاظهم على السيادة الوطنية للشعب الليبى ومحاربة كلابكم الارهابية الغبية والسراج كلب اردوغان الخائن العميل الذى جلب الاتراك يامتناك ليحتلوا ليبيا وينهبوا ثروتها اما انت كلب موزه تلحس مؤخرتها لتعطيك حفنة دولارات يانجس

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  • اذاكان حفتر والسراج وصالح تورطوا في دماء الليبيين فماذا نقول عنك انت ياوجه البلاء والمصائب انت ومن معك من الخوان المفلسين…ايها المنافق العميل…لقد عظظتم اليد التي سامحتكم وأخرجتك من السجون انت ورفاقك المجرمين امثال بالحاج والتاجوري وغيرهم وخدعتوا الدولة بالمصالحة والكلام الفارغ حتي تمكنتم من اعادة تنظيم صفوفكم ثم التآمر مع قطر وتركيا علي الدولة وقمتم بالنكبة في 2011 وحتي الآن مازلنا نعاني اما أنتم فتعيشون بأموالنا المنهوبة من الاعتمادات الوهمية والارصدة المليونية في القصور والفلل الفارهة والسيارات الفخمة في عاصمة الارهاب والعاهرات اسطنبول تحت رعاية القردوغان عميل امريكا واسرائيل..أنتم من تورطتم في دمائنا ايها القتلة المجرمين ياعملاء وياخونة لعنة الله عليكم الي يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياعلي الصلابي ومن والاك…

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