حدث نادر.. إخراج جنين من جوف طفل بمصحة ابن سينا

سجلت مصحة ابن سينا في بنغازي، حدثا طبيا نادرا، تمثّل في إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر 3 أشهر، لإخراج جنين آخر “متكون وكامل” من داخل جسده، السبت.

وقالت المصحة، في بيان، إن القرار بإجراء العملية الجراحية جاء بعد التأكد من الحالة والتدقيق، حيث قام بالعملية استشاري طب وجراحة الاطفال د. موسى القاضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصحة ابن سينا، د. عبدالحكيم الغرياني، أن العملية تكللت بالنجاح، مشيرا إلى أن هذه الحالة الطبية نادرة جدا وسجّل منها نحو 40 حالة على مستوى العالم فقط.

وتكوّن طاقم العملية من أخصائي جراحة الاطفال د. عزيزة، وأخصائي التخدير د. عبدالله بني، وأخصائي التخدير د. أنيس بوغرارة، ورئيس قسم العمليات تامر بن عمر.

أما طاقم التمريض فتكون من، آدم الكسندر، ومسعودة اكتر، وفتحي موسى، وتامر السيد، وفنيي التخدير اسلام يوسف وعيسى بن علي.

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