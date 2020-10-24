حملة توعوية في غات للكشف عن سرطان الثدي

انطلقت حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بلدية غات، عن طريق إقامة ماراثون للمشي بداية من المجلس البلدي إلى القلعة الأثرية في المدينة القديمة بمسافة 3 كيلومترات تقريبا، كما تم إضاءة جزء من المدينة القديمة وعكس الضوء على القلعة الأثرية.

ويهدف الماراثون الذي شاركت فيه مؤسسات مجتمع مدني وجهات عامة وطالبات مدارس، إلى تشجيع النساء من مختلف الفئات العمرية على المشي وممارسة الرياضة الماراثون.

وجاءت الحملة بهدف الحث على الفحص المبكر للنساء في البلدية ومعرفة طرق الفحص الصحيحة لتشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة ليسهل الوصول لإجراءات الكشف والعلاج لتحقيق نسبة شفاء جيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية