المركز الوطني ينظم تدريبا بالتعاون مع إدارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم

نظمت إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورشة عمل تحت شعار “خدمات لفئات خاصة في ظروف استثنائية”، وذلك بالتعاون مع إدارة اندماج الفئات الخاصة بوزارة التعليم.

الورشة استهدفت مديري مكاتب اندماج الفئات الخاصة على مستوى المنطقة الوسطى، وتمحورت حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئات الخاصة، خلال امتحانات الشهادة الثانوية.

وأوضح المركز أنه سيتم الأسبوع القادم تدريب مناطق الساحل الغربي، وكذلك سيتم تدريب مديري مكاتب المناطق الجنوبية عبر تطبيق زوم، حرصا على أهمية وقاية هذه الفئات وعدم تعرضها لأي اختطار.

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