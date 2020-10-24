أعيان مصراتة يطالب بالإفراج عن بعيو وملاحقة المسؤولين عن اختطافه

طالب مجلس أعيان بلدية مصراتة الجهات الرسمية بملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على منزل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو وتقديمهم للعدالة والإفراج الفوري عن بعيو.

وأكد مجلس أعيان بلدية مصراتة في بيان له إدانته للهجوم الذي تعرض له منزل أحد أبناء مصراتة في العاصمة طرابلس حيث قامت مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء الماضي بالهجوم على منزل أسرة بعيو الواقع بمنطقة السبيعة بجوار مسجد التوبة بالعاصمة طرابلس بقوة مدججة بالسلاح واقتحمت البيت عنوة وقامت باختطاف بعيو وإبنيه عصام وأحمد وترويع أسرته والاستيلاء على جوازات سفرهم وهواتفهم الشخصية وأجهزة الحواسيب الخاصة بهم وأموالهم وسياراتهم والعبث بمحتويات المنزل واقتيادهم إلى جهة غير معروفة إلى أن ظهر مقطع فيديو يظهر فيه بعيو محتجزا بمقر كتيبة ثوار طرابلس.

وأكد المجلس على “رفض سيطرة المليشيات والمجموعات المسلحة على العاصمة الليبية طرابلس وترهيب سكانها” مطالبا “الجهات الرسمية ممثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والدفاع والنائب العام كل فيما يخصه بتحمل كامل مسؤولياتهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين وأمنهم وحماية الحقوق والحريات الشخصية والدفاع عنها وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة والإفراج الفوري غير المشروط عن بعيو.