حدث طبي نادر بمصحة ابن سينا في بنغازي

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في حدث نادر أجريت اليوم السبت عملية جراحية بمصحة ابن سينا في بنغازي لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، حيث أن الطفل كان يحمل داخل جسده جنين أخر مكتمل النمو .

وقال رئيس مجلس الإدارة بالمصحة الدكتور عبد الحكيم الغرياني إنه بعد التأكد من الحالة والتدقيق, تم أخذ القرار بضرورة التدخل الجراحي .

الغرياني تابع جاءت الحالة في السابع عشر من أكتوبر الجاري، وبطنه منافسه وتم التشخيص على أنه ورم فالبطن وذلك بتحويل من مستشفى آخر .

وأضاف أنه بعد أعادة التشخيص وجد أن سبب الانتفاخ كيس جنين متكون بشكل كامل في بطن الطفل، مشيرًا إلى أن الحاله تعتبر نادرة على مستوى العالم حيث سجلت فقط من قبل 30 حاله .

وختم الطبيب اليوم أنه “تم إجراء العملية كعمليه نادرة الحدوث في ابن سينا ونجحت، مشيرًا أنه من المفترض أن يختفي الجنين في بطن أمه ولايختفى في بطن أخيه.