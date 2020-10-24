مصراتة.. لجنة مجابهة كورونا تعلن فحص 341 عينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت، أن إجمالي العينات التي تم سحبها اليوم للفحص بلغ 341 عينة، منها 315 عينة تم سحبها داخل المقر و 26 عينة تم سحبها خارج المقر.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم إحالة هذه العينات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأكدت اللجنة أن إجمالي نتائج مختبر فرع المركز الوطني مصراتة بلغت 215 عينة منها 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 176 حالة سالبة، مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تماثل 47 حالة للشفاء.

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