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بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

24 October, 2020

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت ،تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 176 حالة سالبة، مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تماثل 47 حالة للشفاء.

و قالت اللجنة ، أن إجمالي العينات التي تم سحبها اليوم للفحص بلغ 341 عينة، منها 315 عينة تم سحبها داخل المقر و 26 عينة تم سحبها خارج المقر ،في حين تم إحالة هذه العينات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.