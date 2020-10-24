ليبيا
تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصراتة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |
24 October, 2020
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت ،تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 176 حالة سالبة، مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تماثل 47 حالة للشفاء.
و قالت اللجنة ، أن إجمالي العينات التي تم سحبها اليوم للفحص بلغ 341 عينة، منها 315 عينة تم سحبها داخل المقر و 26 عينة تم سحبها خارج المقر ،في حين تم إحالة هذه العينات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.
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