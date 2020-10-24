«البراق» تعلن انطلاق أولي رحلاتها المباشرة بين طرابلس وبنغازي غداً

أعلنت شركة البراق، عن انطلاق أولي رحلاتها المباشرة بين طرابلس وبنغازي غدا الأحد، بواقع رحلتين يوميا.

ونشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم، جدول الرحلات الداخلية (طرابلس/بنغازي) لطيران البُراق.

وشمل الجدول انطلاق الرحلة الأولى في الساعة 11:10 من مطار معيتيقة إلى مطار بنغازي، بينما الرحلة الثانية التي ستنطلق غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا ستكون من مطار بنغازي عائدة إلي معيتيقة.

وكان مطار بنينا الدولي أعلن أمس الجمعة انطلاق أولى الرحلات من المطار من شركة الخطوط الجوية الأفريقية في اتجاه مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد توقف لأكثر من ثمانية اشهر.

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