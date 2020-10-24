الناتو: ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بتوقيع وفدي المسار الأمني لطرفي الصراع في ليبيا في محادثات جنيف، اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم الحلف لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وأوضح ستولتنبرج في تصريح صحفي أن الحلف يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعتبر أول خطوة جدية لإيجاد حل سلمي في ليبيا”، داعيًا جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى الالتزام واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشهد ليبيا فوضى منذ عام 2011 بسبب تدخل حلف الناتو في البلاد وإصراره على إسقاط النظام الجماهيري بعكس إرادة الشعب الليبي الأمر الذي خلف آلاف الضحايا فضلا عن دخول البلاد في فوضى وانعدام للأمن والخدمات وانقسام سياسي فيما لا تزال ليبيا تعاني آثار هذا التدخل السلبية حتى الآن.

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