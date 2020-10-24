عقيلة صالح ووزير خارجية المغرب يبحثان تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب و”الاستشاري”

قال مبعوث مجلس النواب لدول المغرب العربي عبد المجيد سيف النصر، إن اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، انتهى مساء اليوم، والذي ناقش آليات وبنود المصالحة الوطنية في ليبيا، لافتا إلى أن الطرفين ناقشا إمكانية تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، بصفتهما “الجسمين الشرعيين” بالبلاد على حد تعبيره.

وأضاف سيف النصر، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أثنى على مجهودات دولة المغرب خلال حوار بوزنيقه الناجح، كما تم مناقشة إجراء حوارات أخرى في مجالات مختلفة فيما يخص الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش أيضا موضوع التأشيرات المفروضة على الليبيين، وطلب المستشار عقيلة صالح من وزير الخارجية إمكانية رفع التأشيرات عن المواطنين الليبيين، فيما وعد بوريطه بالنظر في الأمر.