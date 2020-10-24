الخارجية السودانية: الحل السياسي هو والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية

رحبت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا والذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لخطوات إيجابية وبناءة تواصلت على مدى الأشهر الماضية، وأسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية مختلفة، لافتة إلى أن الأطراف الليبية أبدت قدرا كبيرا من الالتزام والحرص على تحقيق السلام والتوافق على أسس التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأضاف البيان أن الاتفاق الأخير تضمن ترتيبات وإجراءات من شأنها تثبيت السلم الذي يسود معظم أنحاء ليبيا حاليا، وبناء وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، ودعم ما تحقق من تقدم نحو التسوية السياسية.

وأشار السودان إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا، مشددا على دعم المكاسب التي تحققت مؤخرا نحو تلك الغاية، داعيا كل الأطراف إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعا على أرض ليبيا.

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