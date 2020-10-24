صالح: تقسيم ليبيا إلى أقاليم أقوى من الدستور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الحوارات التي جرت بالمغرب بين وفدي مجلسي النواب، والأعلى للدولة الاستشاري في مدينة بوزنيقة، أسفرت ولأول مرة في تاريخ الحوار الليبي- الليبي عن الاتفاق على شيء يحظى برضا كل الليبيين، وهو تشكيل المناصب السيادية السبعة وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات.

صالح أوضح في إيجاز صحفي من العاصمة المغربية الرباط، أنه تم توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة الرئيسية في ليبيا، بما يتفق مع ما تعارف عليه الليبيون كابرًا عن كابر، وبما يسبق حتى الدستور الليبي، وبشكل أقوى من الدساتير المكتوبة.

وأكد أن هذا النجاح سيتلوه نجاحات أخرى، مشيرًا إلى إعلان وقف إطلاق النار الذي وُقّع أمس، معلنًا دعمه لهذا الإعلان لأن الحرب شر لا أحد يريده في ليبيا والجميع يريدون السلام.

وأعرب صالح عن أمنيته في أن تُكلل المسارات الأخرى السياسي والاقتصادي بالنجاح، مُعربًا عن تفاؤله بعودة حركة الطيران بين طرابلس وشرق ليبيا، وبأن الطرق ستفتح قريبًا، الأمر الذي أدى إلى تحسن سعر الدينار الليبي، وهو ما يعكس تفاعل الليبيين مع ما تحقق.

وطالب رئيس مجلس النواب، المغرب بمواصلة دعمها لجهود الحل في ليبيا، معربًا عن أمله في وقوفها إلى جانب الليبيين لإنجاز أن تكون سرت هي العاصمة التنفيذية لليبيا بالمنطقة الوسطى، خلال المرحلة المقبلة، حيث يستطيع كل الليبيين الوصول إليها، ولتوافر البنية التحتية بها بما يساعد عمل السلطة لفترة مؤقتة.

وأوضح أن فترة السلطة المؤقتة قسمت إلى ثلاث مراحل، الأولى توحيد المؤسسات الليبية وتوفير حاجات المواطنين الليبيين، والمرحلة الثانية سيتم فيها إقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الستة أشهر الأخيرة، حتى تستقر الأمور باختيار الشعب الليبي رئيسًا للبلاد ومجلسا للنواب.

وثمّن صالح الجهود التي بذلتها المغرب لإنجاح الحوار، وأنها وفرت لليبيين المتحاورين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين المغرب وليبيا، مشيرًا إلى وجود علاقات نسب ومصاهرة وارتباطات عائلية بين الشعبين، إضافة إلى وجود ليبيين يمتلكون في المغرب، مطالبًا بتسهيل إعطاء الليبيين تأشيرات الدخول إلى المغرب.