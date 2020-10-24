الناتو: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة جدية لحل سلمي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بتوقيع وفدي المسار الأمني لطرفي الصراع في ليبيا في محادثات جنيف، اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، مؤكدًا دعم الحلف لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن ستولتنبرج، قال خلال مؤتمر صحفي، عقب ختام اجتماعات وزراء الدفاع “نحن نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا”.

وأضاف “ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، فهذا الاتفاق يعتبر أول خطوة جدية لإيجاد حل سلمي في ليبيا”، داعيًا جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى الالتزام واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف تقرير أمريكي، أن حوالي 250 ألف ليبي قتلوا في الحرب والعنف والفوضى التي أطلقها حلف الناتو والولايات المتحدة وحلفاؤهما في ليبيا في فبراير 2011م، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، في وقت سابق من الجمعة، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية.

واعتبرت ويليامز في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا، معبرة عن أملها أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم.