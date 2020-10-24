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تفاصيل القبض على قاتل مؤذن مسجد السياحية في طرابلس

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس، إلقاء القبض على المواطن  ( ع.ع.م)  بعدما أقدم على قتل(ص. ع.ج) و الذي كان يؤذن للصلاة الفجر بمسجد شعبية السياحية في طرابلس.

وقالت المديرية في بيان،  قام القاتل بإيقاف سيارته أمام المسجد و هو في حالة سكر و رافعا صوت (المسجل) الأمر الذي دعا المؤذن لطلب منه لإغلاق المسجل ، فما كان من الأخير إلا  طعنه بواسطة سلاح أبيض ذو حدين في عنقه، وكان شقيق المجني عليه حاضرا للواقعة و تعرض هو الأخر للإصابة في الرأس،  وقد  وردت الإشارة لمركز شرطة غوط الشعال ، و الذي تمكن من إلقاء القبض على القاتل عند الثالثة ظهرا و بالتحقيق معه أقر بواقعة سكره و بما نسب إليه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة و أحيل للنيابة العامة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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