تفاصيل القبض على قاتل مؤذن مسجد السياحية في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، إلقاء القبض على المواطن ( ع.ع.م) بعدما أقدم على قتل(ص. ع.ج) و الذي كان يؤذن للصلاة الفجر بمسجد شعبية السياحية في طرابلس.

وقالت المديرية في بيان، قام القاتل بإيقاف سيارته أمام المسجد و هو في حالة سكر و رافعا صوت (المسجل) الأمر الذي دعا المؤذن لطلب منه لإغلاق المسجل ، فما كان من الأخير إلا طعنه بواسطة سلاح أبيض ذو حدين في عنقه، وكان شقيق المجني عليه حاضرا للواقعة و تعرض هو الأخر للإصابة في الرأس، وقد وردت الإشارة لمركز شرطة غوط الشعال ، و الذي تمكن من إلقاء القبض على القاتل عند الثالثة ظهرا و بالتحقيق معه أقر بواقعة سكره و بما نسب إليه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة و أحيل للنيابة العامة.