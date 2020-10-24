ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

24 October, 2020

أكد آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان ،السبت ،على أهمية تنفيذ بنود الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية ،مع وجود ضمانات دولية لذلك وعدم تكرار ما حصل.

كما أكد مروان في تصريحات تلفزيوني ،استعداد منطقة طرابلس العسكرية التابعة لرئاسة أركان الوفاق لتنفيذ بنود الاتفاق، و قال “نحترم عقودهم ومواثيقهم والاتفاقات التي وقعوها”، وأنهم على استعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

و تضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف 12 بندا.

وشملت بنود الاتفاق، إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد ،مع اتفاق تام ومستدام لوقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش الليبي والجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، والموقع عليه أدناه من قبل ممثليهم المفوضين وبشهادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

وتأتي كل هذه الخطوات العسكرية قبل انعقاد جلسات حوار سياسي في تونس برعاية أممية سيجلس فيها الفرقاء السياسيون الليبيون على طاولة التفاوض لتحديد مسارات مهمة تخص إجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا، وتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد.