التكبالي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار متوقف على جدية المجتمع الدولي

قال عضو مجلس النواب، على التكبالي، السبت، إن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا متوقف على جدية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في إنجاحه.

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية أنه لم يكن هناك شك في أن العسكريين سوف يصلون إلي حل لأن كل عسكري لا يريد أجنبيا علي بلاده أكثر من المدنيين لأنهم يعلمون أن سيادة البلاد في طرد كل من هو أجنبي وكل من يريد الفتن بين الليبيين.

وتابع التكبالي أن هناك تصميم من الجيش على خروج الأتراك من ليبيا، مبينا أن الأتراك لازالوا يحضرون المرتزقة والسلاح ولازالوا يتمترسون في الموانئ وهذا لا يدل علي أنهم يريدون الخروج.

وأشار التكبالي إلى أنه ليس لدى الليبيين اليقين بأن حكومة الوفاق غير المعتمدة والمليشيات تريد أن تنجز هذا الاتفاق وتلتزم به.

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