ليبيا الان

علي الصلابي: وجود حفتر وعقيلة في المستقبل السياسي سيؤثر على المصالحة

تم النشر منذُ 14 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا علي الصلابي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، والمدرج على قوائم الإرهاب العربية، القيادات السياسية الليبية المشاركة في حوارات السلام في ليبيا، إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل بجد لإنهاء مرحلة الاقتتال ووقف نزيف الدم الليبي والتأسيس للدولة المدنية التي ثار من أجلها الشعب الليبي.

واعتبر الصلابي في حديث مع “عربي21″،الممول من قطر، الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين، بأنه “تاريخي وله ما بعده”،قائلا : ” اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين خطوة في الطريق الصحيح، يجب الحفاظ عليها ودعمها وعدم الانجرار إلى الحرب مرة أخرى”.

ودعا الصلابي  المشاركين في الحوارات السياسية في مختلف العواصم الدولية والعربية إلى الانحياز التام إلى قيم الدولة المدنية وحقوق الإنسان والحريات، متوقعا أن تكون حوارات تونس المرتقب انطلاق الاستعدادات لها هذا الأسبوع حاسمة في تحديد مستقبل ليبيا.

وأشار الصلابي إلى ضرورة اختيار القيادة السياسية والأمنية والعسكرية والخدمية التي تحقق السلام والمصالحة الوطنية، وقال: “لا مستقبل لليبيا إلا بالمصالحة الشاملة بين مختلف مكوناتها، وهذا لن يكون إلا من خلال أدوات الدولة بقيادة شخصيات جامعة ووازنة، وإبعاد الشخصيات الجدلية التي تورطت في الدماء والقتال وحولها اتهامات وشبهات في الفساد المالي وأسهموا في تفتيت البنية الاجتماعية والسياسية وفشلوا في إنجاز السلام وتحقيق المصالحة”.

وزعم الصىلابي،  أن وجود أسماء مثل خليفة حفتر وعقيلة وصالح وفايز السراج في المشهد السياسي الليبي المستقبلي سيؤثر سلبا على مطلب المصالحة، لأنها اقترنت بخلافات وصراع دموي وحامت حول بعضها شبهات فساد كبيرة، مضيفا، العقل الجمعي الليبي وبسبب التجارب المرة التي مر بها، لن يختار أسماء جدلية وسينحاز للأسماء الجامعة التي لم تتورط في الدماء وليس حولها شبهات فساد مالي، معتبرا أن  إعلان وقف إطلاق النار الذي يأتي أياما قليلة قبل اجتماعات تونس بين الفرقاء الليبيين لاختيار الأسماء القيادية، يمهد لمرحلة تاريخية جديدة بكل ما تحمله الجدة من معنى”، على حد تعبيره.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تبت يداك ابولهب مااغنى عنك مالك الحرام الذى كسبته من حرام من قطرائيل ولانك من شياطين الانس تسعى لزرع الفتنة والكراهية بين ابناء الشعب الليبى الذى يقول لك موتوا بغيظكم ياكلاب النار فعلى ما تقول سنطالب من مجلس النواب بعفو عام عن كل الليبين عما سبق وفتح صفحة جديدة ننسى فيها الماضى ونتفرغ للبناء والتعمير وليعد كل مواطن مشرد الى بيته فى امان وان اخطأ بعد ذلك يحاسب بالقانون عملا بقوله تعالى :-
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)

    رد

  • الصلابى هذا من صلب خروف غبى يجهل ابسط مبادئ الاسلام الذى يدعوا للتسامح بينما هذا الشيطان يدعوا الى سفك الدماء والافساد فى الارض ويدعوا الا اشعال الفتنة لصالح قطرائيل لعنة الله عليه هذا الحقير الصهيونى مااغنى عنه ماله وماكسب سيصلى نارا ذات لهب .
    ولنا فى رسول الله اسوة حسنة عندما فتح مكة ومن موقع القوة قال لاهلها الذين هجروه منها واساؤا اليه وللمسلمين اذهبوا فانتم الطلقاء .وهو من استغفر للمنافقين حتى نهاه الله عن ذلك بينما هذا المنافق يحرض على الفتنة بعد ان جنح الجميع للسلم اتفووووه عليه حقير وموسخ

    رد

  • من انت ياكلب النار حتى تتحدث عن خيرة الشعب الليبى نرى جهودهم على الارض تحرير اقليمى برقة وفزان حيث الامن والامان خاليه من الاخوان وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس اما كلابكم الارهابية الغبية فتم سحقهم فى هذه الاماكن موتوا بغيظكم واستمتع قليلا بما نهبته من اموال الشعب الليبى فى احضان الداعرات قبل ان تخلد فى الدرك الاسفل مت النار ياحمار

    رد

  • هذا الصلابى يستحق الصلب فى ميدان الشهداء امام عدد كبير من اهالى طرابلس مع امثاله من شر ما خلق الله

    رد