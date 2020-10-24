ليبيا الان

بن غربية : أين بند محاسبة حفتر من اتفاق وقف النار

تم النشر منذُ 13 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف القائد الميداني بقوات حكومة الوفاق، الطاهر بن غربية، البندان الرابع والخامس من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وُقّع أمس بين وفدي طرفي الصراع الليبي في جنيف بـ “الكارثة”.

وتساءل بن غربية – خلال مقابلة عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية –  “هل الأشخاص الذين وقعوا على هذه البنود درسوها أم لا؟”، مشيرًا إلى أن البند الرابع يقول التوقف عن “خطاب الكراهية”.

وتابع موجهًا حديثه إلى ما أسماهم بأبطال 17 فبراير “التوقف عن خطاب الكراهية في وسائل التواصل الإعلامي والقنوات المختلفة يعني التوقف عن وصف خليفة حفتر بالمجرم الذي قتل وشرد آلاف الليبيين ودمر بنغازي ودرنة وجنوب طرابلس بالكامل”.

واستطرد “قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي جلب المرتزقة من جميع الدول العربية والأفريقية والغربية.. حفتر الذي انتهك جميع القوانين وجمد الإعلان الدستوري.. حفتر سبب نهب مليارات من الدينارات وسبب المعاناة التي يعيشها المواطن الليبي”.

وأكمل “نحن الآن عندنا 1500 شهيد، و3 آلاف أرملة وأكثر من 30 ألف طفل يتيم”، متسائلاً “ما هو مصيرهم اليوم؟”.

وواصل “150 آلف مُشرد من المنطقة الشرقية نزعت منهم أموالهم وأملاكهم وقُتل أولادهم وانتهكت حرماتهم”، مُتسائلاً: ماذا فعلتم أيها المُوقعون على ذلك الاتفاق لهؤلاء؟.

وشدد على أن مشكلة الليبيين ليست في فتح الطرق أو المطارات بين الشرق والغرب، بل في حال المواطن وأمهات الشهداء والمقابر الجماعية في ترهونة التي لم يتطرق إليها أو يمسها أحد.

وأشار إلى أن المجازر التي ارتُكبت في ترهونة بلغت حتى اليوم 250 جثة من نساء وأطفال من جميع الأعمار، لافتًا إلى أنه تم دفنهم أحياء، قبل أن يتساءل: “من سيحاسب مرتكبي هذه الجرائم؟”.

واستنكر بن غربية، في معرض حديثه عن ما أسماه بـ”جرائم ميليشيات حفتر”، أنه لا توجد نقطة واحدة في اتفاقية وقف إطلاق النار تشترط محاسبة حفتر وقواته.

وانتقل بن غربية، إلى البند الخامس واصفًا إياه بأنه “بيت القصيد” لأنه يذبح من أسماهم بـ “أبطال 17 فبراير” ذبحًا، على حد تعبيره.

وقال “نزع جميع السلاح الثقيل والخفيف وإعطاء أسماء جميع قادة الثوار وتمركزات الكتائب وغيرها، يعني أننا كثوار الآن وقوة مساندة للجيش الليبي أصبحنا مليشيات لأننا لا نحمل أرقام عسكرية”.

وأضاف، نحن قدمنا أرقام عسكرية ولم نتحصل على أي رقم عسكري إلا القليل، بينما هذا المجرم حفتر في المنطقة الشرقية استعمل اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق في مشروعه وأعطاهم أرقام عسكرية، واصفًا إياهم بـ”مدمنين خمور ومخدرات وخريجي سجون” على حد قوله.

وذكر بن غربية، أن التسريبات الآن تقول أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد سيكون عقيلة صالح، مشددًا على أن المؤامرة بحقهم كبيرة جدًا، مطالبًا بشخصية يتوافقون عليها من المنطقة الغربية.

وزعم بن غربية أنه تحدث مع مسؤولي الهلال الأحمر وأخبرهم أنه لازالت هناك مقابر جماعية لم تفتح بعد، ما يعني وفق قوله أن يرتفع عدد الجثث إلى أكثر من 1500 جثة.

وشكك بن غربية، في خروج المرتزقة الموجودين في الجفرة وسرت، كما هاجم بند تجميد العمل باتفاقيات التدريب العسكرية، مُشيرًا إلى أن منهم من يتلقى تدريبات في تركيا ودول غربية، منذ فترة ليكونوا نواة تأسيس ما أسماه بـ”الجيش الليبي”، داعيًا الثوار في كافة أنحاء ليبيا للاتصال بجهاز الحرس الوطني والانضمام إليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متخلف عقليا ومخك مقلوب فالمشير خليفة عمر المختار قائد الجيش الوطنى بامر الشعب ونوابه ومكلف بمحاربة الارهاب ياكلاب وادى دوره بنجاح ومن يستحق الحساب بتهمة ارتكاب الخيانة العظمى بجلب احتلال تركى ونفايات ارهابية هو السراج وعصابته ولكن كما قلت من زمان ان تاب وعمل من اجل السلام يمكن العفو عن جرائمه بنص القرآن الكريم فى الاية التالية لاية الحرابة :-
    إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (34)

    رد

  • يامتخلف عقليا المشير خليفة حفتر اختار السلام من موقع قوة حيث يسيطر على برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس ولم يطلب مخاسبة السراج على خيانته العظمى وجلب احتلال ونفايات ارهابية لانه يسعى لمصلحة الوطن وفرض سيادته الوطنية وقدم تضحيات من اجل ذلك حتى وهو يسيطر على اجواء طرابلس كان يوجه نيران الجيش لاهداف عسكرية ولم يقصف ابدا اهداف مدنية وكان بامكانه ان يقصف سيارات السراج وحكومته اثناء التوجه للخارج بمطار معتيقة او مقار الحكومة اذا اراد الانقلاب على السلطة ولكنه قال انه يحارب المليشيات الارهابية فقط وليس حكومة الوفاق بينما راينا خطف وزير الاعلام من مليشيا ابوراس والسراج اخر من يعلم بالجريمة مع انه القائد الاعمى لهذه المليشيات ولو كان ذكر لعزل وزير دفاعه وكل من شارك فى الجريمة

    رد

  • عميل من العملاء… الذين قضى عليهم حوار واتفاق الليبين… وجد نفسه في مزبلة العملاء….ويعرف مستقبلا بان ليس له دور .. خلاص اسيادك فهموا الخط الاحمر..انتهت اللعبة يااااااااعميل… العالم اتفق عليكم

    رد

  • ليس غريبا هذا التخلف العقلى من بن غريبة الساقطة الاخوانية التى سقط منها سهوا فى احد خيام النكاح اثناء محاولة زياط فاشلة عقب سفاح مع خروف غبى جدا بيتشن غلط فسقط فى الوحل ورضع جلة فكانت النتيجة هذا الغباء

    رد

  • مثل اى خروف ينكر الواقع فالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى بقرار رسمى من نواب الشعب وراينا خطاب شكر من المبعوثة الاممية لقائد الجيش الوطنى المعترف به من الامم المتحدة والاتحاد الاوربى بينما المليشيات الارهابية لا يعترف بها احد ولن يغير من الواقع كلب مسعور مثلك فالجيش الوطنى يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا ومعظم ثروة النفط ولاوزن لتافه مثلك ان يسمى الاسماء بخلاف الحقيقة فلو قلت على الشمس لمبة وعلى اللمبة شمس فلن تتغير الحقيقة ولكن من حولك سيقولوا عليك مجنون ويأخذوك لقرقارش لان مخك مفوت

    رد