عقيلة صالح: الفترة الانتقالة تمر بـ 3 مراحل ومقر الحكومة الجديدة في سرت

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه تم التوافق على سرت لتكون مقرا للسلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تلك الفترة ستشهد 3 مراحل تنتهي إلى استقرار الدولة الليبية.

ووجه صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرباط، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما، الشكر إلى المغرب حكومة وشعبا لدعم الحل السياسي، قائلا: “منذ بداية الصخيرات وفر المغرب لليبيين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول، ولكن سبب التأخير يقع على الأشخاص المشاركين فيه، الذين لم يستطيعوا القيام به”، لافتا إلى أن ذلك جهد بشري معرض للخطأ.

وأكد رئيس النواب التوافق ولأول مرة في تاريخ الحوار الليبي الليبي على شيء معين، بتوزيع المناصب السيادية السبعة المعروفة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات، وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، بما يرضي الليبيين، وبما تعارف عليه الليبيين كابرا عن كابر، مشددا على أن هذا عرف يسبق الدستور في ليبيا، ومقدس من قبل الليبيين قبل الدساتير والقوانين.

كما أكد المستشار عقيلة صالح دعم اتفاق وقف إطلاق النار، مردفا: “الحرب شر لا يريدها أحد، نريد السلام والحل في ليبيا ونتمنى أن تجد المسارات الأخرى طريقها إلى النجاح، ونتطلع لأن تكون هناك لقاءات أخرى للحل الليبي”.

وأشار إلى جهود المصالحة الليبية، قائلا: “الآن حركة الطيران بدأت من طرابلس إلى شرق ليبيا، أيضا الطرق ستفتح في الأيام القادمة، كذلك في الجانب الاقتصادي، فما ترتب عن الاجتماع في المغرب أثّر على سعر الدينار الليبي، والشعب متفائل خير بهذه البادرة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “نريد دعم المغرب في تكوين السلطة التنفيذية التي تم اختيار مدينة سرت مقرا لها، وكل الأطراف الليبية تستطيع أن تصل إلى هذه المدينة، وتتوفر بها البنية التحتية التي تحتاجها السلطة المؤقتة”.

ونوه إلى أن فترة السلطة المؤقتة قسمت إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى وهي توحيد المؤسسات الليبية وتوفير حاجات المواطنين الليبيين، والثانية سيتم فيهاإقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي 6 أشهر الأخيرة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعندها تستقر الأمور ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب جديدا.

وطالب المستشار عقيلة صالح في نهاية المؤتمر بتسهيل تأشيرات الليبيين للدخول إلى المغرب بما يتماشى مع العلاقات التاريخية والمصاهرة بين الشعبيين.