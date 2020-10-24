«صحة الوفاق» تزود قسم الليزر بمستشفى العيون طرابلس بأجهزة متطورة

أعلن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن تزويد مستشفي العيون بطرابلس بأجهزة جديدة وحديثة لقسم الليزر، ضمن خطة الوزارة للرفع من مستوى خدمات القطاع الصحي وتوفير الأجهزة الحديثة.

وذكرت مدير عام المستشفى الدكتورة رانيا الخوجة، أن الأجهزة شملت ELLEX YAG ، for capsulotomy , iridotomy, وهو جهاز ليزر لمسح العدسة المزروعة داخل العين وعلاج الماء الأزرق بثقب القزحية.

كما يحتوى على ميزة جديدة و هى علاج ما يعرف بـ«الذبابة الطائرة» او الأجسام السوداء التى تظهر فى مجال الرؤية و تسبب إزعاجا للمريض .

وشملت الأجهزة جهاز ليزر لعلاج الشبكية من بعض الأمراض خاصة اعتلال الشبكية نتيجة داء السكرى.

وقد أوضحت الدكتورة رانيا، أن الأجهزة الجديدة ستكون إضافة مميزة وستساعد بشكل كبير في تقديم خدمات أوسع بالمستشفى وتزيد من رفع كفاءة مستوى عمليات العيون بالمستشفى التي تطورت بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة .

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