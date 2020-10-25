عقيلة صالح يكشف تفاصيل الفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، أنه تم التوافق على مدينة سرت لتكون مقرا للسلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن تلك الفترة ستشهد 3 مراحل تنتهي إلى استقرار الدولة الليبية.

وأوضح صالح خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرباط، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، أن فترة السلطة المؤقتة قسمت إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى وهي توحيد المؤسسات الليبية وتوفير حاجات المواطنين الليبيين، والثانية سيتم فيها إقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي الـ6 أشهر الأخيرة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعندها تستقر الأمور ويختار الشعب الليبي رئيسا ومجلس نواب جديدا.

وأشاد صالح بجهود المملكة المغربية لدعم الحل السياسي في ليبيا، مؤكدا أنه منذ بداية الصخيرات وفرت المملكة المغربية لليبيين كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول، ولكن سبب التأخير يقع على الأشخاص المشاركين فيه، الذين لم يستطيعوا القيام به، لافتا إلى أن ذلك جهد بشري معرض للخطأ.

وأضاف صالح أنه تم التوافق ولأول مرة في تاريخ الحوار الليبي الليبي على شيء معين، بتوزيع المناصب السيادية السبعة المعروفة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات، وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، بما يرضي الليبيين، وبما تعارف عليه الليبيين كابرا عن كابر، مشددا على أن هذا عرف يسبق الدستور في ليبيا، ومقدس من قبل الليبيين قبل الدساتير والقوانين.

وتابع صالح أنه يدعم اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن الحرب شر لا يريدها أحد، وأنه يريد السلام والحل في ليبيا ويتمنى أن تجد المسارات الأخرى طريقها إلى النجاح، ويتطلع لأن تكون هناك لقاءات أخرى للحل الليبي.

ودعا صالح المملكة المغربية إلى دعم ليبيا في تكوين السلطة التنفيذية التي تم اختيار مدينة سرت مقرا لها، مبينا أن كل الأطراف الليبية تستطيع أن تصل إلى هذه المدينة، وتتوفر بها البنية التحتية التي تحتاجها السلطة المؤقتة.

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