ليبيا الان

مليشيات بركان الغضب تعلن عن تأسيس “ائتلاف القوات المدنية المساندة” ليمثلهم في الحوارات السياسية

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن آمري المحاور وقادة المليشيات المشاركين في عملية بركان الغضب ، عن تأسيس ائتلاف القوات المدنية المساندة، كجسم ممثل لهم في الحوارات السياسية.

ويضم الائتلاف الجديد، بحسب بيان التأسيس الصادر مساء أمس السبت، المليشيات المشاركة في عملية “بركان الغضب، وقد أكد البيان، أن هذا الكيان جاء نتاجا لما اتفق عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه سابقا في 13 أكتوبر الماضى في طرابلس، وتم الاتفاق فيه على تشكيل جسم يمثلهم ويعبر عن أرادتهم بحسب البيان، الذى قال لقد اتفق الحاضرون على تأسيس جسم يمثلهم ويعبر عن إرادتهم والمشاركة فى كل الرؤى والأعمال التى تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا مكان لحريم السلطان فى ليبيا الجديدة فبعد رحيل الاحتلال والمرتزقة سيتم تسريحهم بالقوة فالحكومة الجديدة ستكون فى سرت لا تخضع لاى ابتزاز ومعها جيش وطنى قوى لا يخضع لاى تهديد انتهى الدرس ياغبياء فانتم مجرمين تخطغون وزير الاعلام دون مبالاة باى قانون

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  • مكانكم هناك عند الاتراك يامتناك انت وهو فالسلطان المعتوه يحتاجكم للعمل عنده مرتزقة فى اماكن اخرى فى ازربيجان هيا ارحلوا عندهم ياكلاب

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  • ائتلاف حريم السلطان ليس له مكان فهم خوان ليس لهم امان وعن اى مدنية يتحدثون بعد خطف وزير الاعلام لانه يرفض ابتزاز الفاسدين وحولهم للتحقيق ليعيد اموال الشعب المنهوبة انتهى عصر البلطجة ولن تفلتوا ايها المجرمون من غضب الشعب كما حدث فى مصر والسودان

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  • دوركم انتهى ولن تحققوا اى مكاسب سياسية بعد ان اثبتم فشل ذريع ادى الى الاستعانة بالاحتلال التركى والمرتزقة السوريين لانقاذكم من الهلاك ومن غضب الشعب الليبى رغم وجود كثافة سكانية عالية فى طرابلس الا ان اهلها الطببين رفضوا ان يقاتلوا جيشهم الوطنى الذى يحارب الارهاب والفساد لصالحهم بينما انتم كلاب النار تعملوا لحساب قطرائيل والمغول الاتراك ومن العار ان تجهروا بالمعصية بدلا من التوبة على مافعلتوه من جرائم لعل الله يقبل التوبة منكم ولكن للاسف اعماكم السلطة والمال الحرام قال تعالى :-
    مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (18)

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