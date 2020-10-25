مليشيات بركان الغضب تعلن عن تأسيس “ائتلاف القوات المدنية المساندة” ليمثلهم في الحوارات السياسية

أعلن آمري المحاور وقادة المليشيات المشاركين في عملية بركان الغضب ، عن تأسيس ائتلاف القوات المدنية المساندة، كجسم ممثل لهم في الحوارات السياسية.

ويضم الائتلاف الجديد، بحسب بيان التأسيس الصادر مساء أمس السبت، المليشيات المشاركة في عملية “بركان الغضب، وقد أكد البيان، أن هذا الكيان جاء نتاجا لما اتفق عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه سابقا في 13 أكتوبر الماضى في طرابلس، وتم الاتفاق فيه على تشكيل جسم يمثلهم ويعبر عن أرادتهم بحسب البيان، الذى قال لقد اتفق الحاضرون على تأسيس جسم يمثلهم ويعبر عن إرادتهم والمشاركة فى كل الرؤى والأعمال التى تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام.