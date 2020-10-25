رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: مستعدون للمساهمة في إحلال السلام بليبيا

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على استعداد منظمته للمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية وإحلال السلام

واعتبر فكي في بيان له الاتفاق خطوة هامة نحو إحلال السلام في البلاد، مشيدا بالعمل الذي قامت به جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأفريقية لمساهمتها في جهود الوساطة التي أدت إلى هذا التطور المهم.

وقال رئيس المفوضية إن الحل السياسي التفاوضي والمصالحة الوطنية فقط، هما القادران على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب الليبي الذي يستحق راحة دائمة من العنف والصراع، داعيا جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم.