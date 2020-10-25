قبيلة العبيدات: رسائل كلنتون تعزز الشكوك حول دور عبد الجليل في قضية تصفية عبدالفتاح يونس ورفيقيه

أكدت قبيلة العبيدات، السبت، أن مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، توافقت مع نتائج التحقيقات السابقة وتعزز الشكوك حول دور رئيس ما يسمى بالمجلس الإنتقالي السابق، مصطفى عبد الجليل، ومسؤوليته عن عملية اغتيال وتصفية اللواء المغدور الشهيد عبدالفتاح يونس، ورفيقيه بداية من الإجراءات التي اتخذها في كل مراحلها منذ إصدار الأوامر بالتحقيق والقبض وتعطيله لإجراءات التحقيق والمحاكمة بل وصل به الأمر إلى تكليف بعض من وردت أسمائهم بلائحة الاتهام بمناصب قيادية في الدولة.

وأضافت القبيلة في بيان لها أن مراسلات كلينتون تأتي منسقة تماماً مع رؤية القبيلة، مؤكدة أن مصطفى عبدالجليل هو من أمر بالقبض على عبدالفتاح يونس ورفيقيه وهو أيضا من أمر بتصفيتهم.

وشددت القبيلة على حقها في متابعة هذه القضية واللجوء إلى كل الوسائل القانونية سواء بالداخل أو الخارج لإحقاق الحق وتتبع المجرمين القتلة وجلبهم إلى ساحة القضاء.

وجددت القبيلة ثقتها في القضاء الليبي، داعية إياه إلى الإسراع في إظهار نتائج التحقيقات والإسراع في محاكمة القتلة، مثمنة اهتمام الجيش بهذه القضية الوطنية وما صدر منه من قرارات وإحالة ملفها إلى المدعي العام العسكري.

وأكدت القبيلة أن هذه القضية الوطنية كانت وستظل الشغل الشاغل لقبيلة العبيدات ومجلسها السياسي حتى تصل إلى الحقيقة الكاملة وحتى يتم معاقبة الجناة على ما اقترفت أيديهم الآثمة مهما كلفها ذلك من وقت وجهد.

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