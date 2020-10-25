اجتماع موسع في سبها بمشاركة دولية لمناقشة ملف الهجرة

عقد مكتب التنسيق والتواصل بالمنظمات الدولية والمحلية بالمجلس البلدي سبها، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمبنى ومركز جنوب ليبيا.

وشارك في الاجتماع، رئيس اتحاد الجاليات الافريقية بمدينة سبها وبرنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة الهجرة الدولية

وناقش الإجتماع عدة محاور، أهمها التعريف بالمركز، والحديث حول بنود الاتفاق والشراكة بين المركز و بلدية سبها، إضافة إلى التباحث في آلية التعاون والتفاهم وعقد الشراكات مع هذه المنظمات في كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بقضية الهجرة، والتي يعمل عليها مركز جنوب ليبيا للدراسات الإستراتيجية وبحوث الهجرة بالشراكة مع المجلس البلدي سبها.

كما ناقش الاجتماع، المشروع المشترك لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمهاجرين كمرحلة أولى ضمن إطار العمل المشترك، وأيضاً حصر النازحيين والمهجرين لتقديم يد العون والمساعدة لهم خلال انشطة مستقبلية.

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