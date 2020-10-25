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المجلس البلدي أبوسليم يشرع في ترصيف الشوارع الفرعية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المجلس البلدي أبوسليم، بدء أعمال ترصيف الشوارع الفرعية بمحلة بلوزة بمشروع “بلوزة الوادي”، بعد الانتهاء من تسويتها وأخد الأوزان لربطها بالشوارع الرئيسية.

وأوضح المجلس، أن العمل سيشمل ربط شبكات المياه وصرف المياه ورصف وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية والعاشق والمعشوق للأزقة والشوارع الضيقة، إضافة لعمل أنابيب وغرف خاصة بتصريف مياه الأمطار، سيتم فتحها علي الوادي مباشرة.

وأشار المجلس البلدي أبوسليم، أنه سيعلن عن تفعيل عدد من المشاريع المتعاقد عليها مسبقاً لتدخل للعمل، خلال الأيام القادمة، والتي تأتي من ضمن استراتيجية البلدية في تطوير البنية التحتية للمقسمات السكنية داخل المخطط العمراني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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