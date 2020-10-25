مصادر: بعيو فتح تحقيقا في مخالفات القبلاوي ودوغة بشأن قناة ليبيا الإخبارية قبل اختطافه

أفادت مصادر إعلامية، بأن رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو، وجه رسالة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري يخاطب فيها المتحدث باسم خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، لتسليم المستندات والأصول الخاصة بقناة ليبيا الإخبارية، بصفته مديرا عاما للكيان الوهمي.

وأضافت المصادر أنه جاء في الخطاب الرسمي الموقع باسم بعيو، أنه “بالإشارة إلى قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام والذي ضم إلى المؤسسة قناة ليبيا الإخبارية، يطلب تسليم ما في عهدتكم من أصول ثابتة ومنقولة ومعدات وتجهيزات ومستندات إلى إدارة المؤسسة والتعاون مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بخصوص القناة”.

وذكرت المصادر أن تأسيس قناة ليبيا الإخبارية يعود إلى 2013، عندما تحصل الإعلامي الهارب خارج ليبيا، المدعو سليمان دوغة، على 35 مليون دينار من حكومة علي زيدان ، السابقة لتأسيس قناة إخبارية، وهو مالم يحدث.

وأشارت المصادر إلى أن دوغة اختفى من ليبيا ومعه المبلغ، ولم يتم تأسيس القناة إلا على ورق، وهو الأمر الذي فتح فيه بعيو تحقيقا، ليشن سليمان دوغة وقناته حملة شرسة على رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، تزامنت مع اختطافه من قبل ميليشيات ما تعرف بـ”ثوار طرابلس”.

ولفتت المصادر إلى أنه منذ عام 2013 حصل سليمان دوغة والمدير العام لقناة ليبيا الإخبارية محمد القبلاوي، على ميزانية مرتبات وهمية حتى العام الجاري 2020.

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