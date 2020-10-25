منزل بعيو يتعرض للسلب والنهب من قبل مليشيات “ثوار طرابلس”

قالت مصادر صحفية، الأحد، إن منزل رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، المختطف محمد بعيو، تعرض للسلب والنهب من قبل ما تعرف بمليشيا ثوار طرابلس.

وأضافت المصادر أن مجلس أعيان بلدية مصراتة حمّل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ووزير الدفاع المفوض بالوفاق صلاح النمروش، المسؤولية الكاملة، وطالب بملاحقة المتورطين.

هذا وكانت عناصر من ما تعرف بمليشيا ثوار طرابلس قد أقدمت على اختطاف بعيو من منزله واقتادته إلى إحدى المقرات التابعة لهذه المليشيات، ولاقت هذه الواقعة إدانة داخلية وخارجية.

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