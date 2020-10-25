سلامة: الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار طلبت من البعثة الأممية الإشراف على خروج المرتزقة

كشف المبعوث السابق للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، عن طلب الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، من البعثة الأممية أن تكون شاهدة على خروج المرتزقة من ليبيا.

ودعا سلامة الدول المشككة في اتفاق وقف إطلاق النار، للعودة إلى رشدها، بعد أن قبل الليبيون بإنهاء الحرب، مشيدا بشجاعة الموقعين على الاتفاق، معربا عن أمله أن يكون يوما تاريخيا في مسيرة عودة السلام.

وأشار سلامة إلى أن المهمة الأساسية الآن هي مهمة الليبيين بعدما وقعوا من طرفهم على هدنة دائمة، تعقبها اجتماعات لجان فرعية تبدأ عملها الأسبوع القادم، للاتفاق على فتح الطرق البرية والجوية، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة حراس المنشآت النفطية.

وأكد سلامة أنه ليس هناك من مخرج للأزمة في يوم واحد، فقد وضعت هندسة لثلاثة مسارات اقتصادية وعسكرية وسياسية، هذا الأخير الذي سيجتمع أطرافه افتراضيا في 26 أكتوبر وبطريقة مباشرة في شهر نوفمبر.

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