ليبيا الان

أبوغيط يصف الاتفاق الليبي بـ “الإنجاز الوطني الكبير”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت جامعة الدول العربية، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا والذي تم توقيعه في جنيف، ووصفته بـ”الإنجاز الوطني الكبير”.

وأشاد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط: ” بهذه الخطوة الهامة ووصفها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية”.

ودعا أبو الغيط في بيانه: “الأشقاء الليبيين إلى اغتنام هذا الحدث المفصلي من أجل حلحلة الأزمة الليبية على كافة مساراتها الأخرى (..) والتمهيد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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