أبوغيط يصف الاتفاق الليبي بـ “الإنجاز الوطني الكبير”

رحّبت جامعة الدول العربية، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا والذي تم توقيعه في جنيف، ووصفته بـ”الإنجاز الوطني الكبير”.

وأشاد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط: ” بهذه الخطوة الهامة ووصفها بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية”.

ودعا أبو الغيط في بيانه: “الأشقاء الليبيين إلى اغتنام هذا الحدث المفصلي من أجل حلحلة الأزمة الليبية على كافة مساراتها الأخرى (..) والتمهيد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

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