محاضرات توعوية للأمهات بمستشفى الوحدة في درنة

قام قسم التغذية العلاجية بمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي، بمدينة درنة، بزيارة تثقيفيه وتوعويه لقسم الاطفال التابع للمستشفى.

وأوضح المستشفى، أن الزيارة التوعوية، للأطباء كانت تضم الدكتورة إيناس السبيع والدكتورة إيناس الشلوي، ومدير مكتب تنميه الموارد البشرية بالمستشفى الدكتورة ريم الحصادي، ورئيس قسم التغذية العلاجية بالمستشفى، الأستاذ سالم المستيري.

وأشار مستشفى الوحدة، أن المرور على مرضي الأطفال وأمهاتهم، لأجل إعطاءهن المعلومات حول أسباب أمراض أطفالهن والتغذية الصحية لهم.

وأضافت المستشفى، أن الزيارة التوعوية كانت ضمن محاضرات تحت شعار “صغيرك .. ماذا يأكل؟”.

وأكد مستشفى الوحدة العلاجي بمدينة درنة، أنه سيواصل التثقيف والتوعية في مجال التغذية العلاجية إلى كل الأقسام بالمستشفى.

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