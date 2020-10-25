صحة الوفاق تزوّد مستشفى العيون بأجهزة متطورة

قامت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بتزويد مستشفي العيون بطرابلس بأجهزة جديدة و حديثة لقسم الليزر بالمستشفى

وصرّحت مدير عام المستشفى الدكتورة، رانيا الخوجة، لمكتب الإعلام بالوزارة عن الأجهزة بقولها:” ELLEX YAG، for capsulotomy , iridotomy, وهو جهاز ليزر لمسح العدسة المزروعة داخل العين وعلاج الماء الأزرق بثقب القزحية.

وأشارت الخوجة، أن الجهاز يحتوى على ميزة جديدة وهى علاج ما يعرف بـ ” الذبابة الطائرة” أو الأجسام السوداء التي تظهر في مجال الرؤية وتُسبب إزعاج للمريض.

وعن الجهاز الثاني، أضافت مدير عام مستشفى العيون بطرابلس:”الجهاز الثانى Ellex integri proscan Diode yellow، laser، Single or multiple spots For PRP، وهو جهاز ليزر لعلاج الشبكية من بعض الأمراض خاصة اعتلال الشبكية نتيجة داء السكرى.

ووصفت الدكتورة رانيا الخوجة، الأجهزة إضافة مميزة وستساعد بشكل كبير في تقديم خدمات أوسع بالمستشفى وتزيد من رفع كفاءة مستوى عمليات العيون بالمستشفى التي تطورت بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية