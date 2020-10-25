بلدي غدامس يقفل المدينة بسبب جائحة كورونا

أخبار ليبيا24 قرر المجلس البلدي غدامس أمس السبت قفل مداخل ومنافذ المدينة لمدة مفتوحة بسبب انتشار وباء كورونا داخل حدودها.

وطالب بلدي غدامس في بيان له الجهات الأمنية والضبطية اتخاذ كافة الإجراءات حيال ذلك.

وأشار المجلس إلى أن قرار إقفال المدينة اتخذ لتمكين لجان الرصد والتقصي من أداء عملها على أفضل حال ومن أجل وضع حد لمساهمه الوافدين للمدينة في زيادة حجم الكارثة، حسب وصف البيان.

وأوضحت بلدية غدامس أن هناك معلومات وصلت إليهم عن اعتزام البعض إقامة رالي بالمدينة دون التنسيق مع الجهات المحلية.

وكان فريق الرصد والاستجابة غدامس قد أفاد أمس السبت عن تسجيل عدد “1” حالة موحبة مخالطة للحالات السابقة ليصل إجمالي الحالات النشطة فب غدامس إلى”41″ حالة نشطة.