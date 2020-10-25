السفير سيف النصر: عقيله صالح ناقش في الرباط تسهيل إجراءات سفر الليبيين للمغرب

أكد السفير عبد المجيد سيف النصر مبعوث مجلس النواب لدى دول المغرب العربي، أن المستشار عقيله صالح، لبّى دعوة موجهة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي.

وقال سيف النصر في تصريحات خاصة لـ«الساعة 24»، أن صالح زار أمس السبت المغرب، لعقد مشاورات بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط وتناقشا بخصوص الحوارات والمبادرات التي تسعى للوصول إلى تفاهمات سياسية شاملة.

وأشار إلى أن المستشار عقيلة صالح ناقش أيضا خلال لقائه مع بوريطة، تسهيل إجراءات وتأشيرات الليبيين للسفر إلى المغرب، مؤكدا أن الجانب المغربي في هذا الشأن أنه سيقدم تسهيلات قريبا.