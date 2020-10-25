خارجية المغرب: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا تطور إيجابي وخبر سار

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن توقيع اتفاق وقف اطلاق بين الأطراف الليبية في جنيف، الجمعة يعتبر” تطور إيجابي جدا”، وأضاف أن المغرب يؤيد هذا الاتفاق ويدعمه.

وهنأ بوريطة في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأطراف الليبية على التوقيع على وقف إطلاق النار، قائلا: انه يمثل “خبرا سارا جدا”،

واعتبر وزير خارجية المغرب، توقيع اتفاق وقف اطلاق النار “مكسبا جديدا”، ودعا إلى احترام مقتضياته لأن من شأنها خلق الجو للتقدم نحو الحل السياسي، وللربط بين ما يحدث على أرض الواقع وبين التقدم المسجل في النقاشات السياسية الجارية، حسب قوله.