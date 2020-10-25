بلدية جالو تناقش أزمة نقص الوقود وطرق حلها

عُقد اجتماع، بديوان بلدية جالو، بحضور بلديتي أوجلة واجخرة، لمناقشة أزمة نقص الوقود في البلديات، والطرق المثلى لتوزيعه على المواطنين.

وأوضحت البلدية في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراص جدول كميات الوقود التي تم تحديدها الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة البريقة لتسويق النفط.

وبحسب البيان تم الاتفاق على توحيد الكروت المخصصة والعمل بها في كافة المحطات داخل نطاق البلديات الـ3 ، وتحديد كمية 3 دنانير فقط لأي مواطن اختار التعبئة من خارج بلديته.

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