النشرة البحرية: سقوط أمطار متفرقة على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس اليوم الأحد، وكذلك على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويوم غد الإثنين على طول الساحل يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وسرعة الرياح بين خمس و10 عقدات، وارتفاع الموجد يتراوح بين 0.50 و 1.25 مترا، والبحر خفيف الموج.

وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة، والرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على ساحل سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الخليج غد مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

سرعة الرياح بين خمس و10 عقدات، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 مترا، والبحر خفيف الموج.

ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة، الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد.

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