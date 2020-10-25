السعيدي: من الصعب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار على أرض الواقع

أخبار ليبيا24

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي من الصعب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في جنيف على أرض الواقع.

وأوضح السعيدي أن السبب أن فريق حوار حكومة الوفاق لا يملك شئ على الأرض ومن يملك هي المليشيات المسلحة.

وأضاف عضو مجلس النواب الأمر الثاني أنه لا يوجد جدول زمني محدد وواضح، بخصوص مجلس الأمن الدولي لن يصدر أي قرار ملزم السبب الرئيسي هو الأزمة الليبية.

وأكد السعيدي أنه ايضا لا يوجد توافق بين أعضاء مجلس الأمن حول ليبيا، لافتا إلى أن الشيء الوحيد الذي سينقذ الوطن هو العصيان المدني لإخراج ليبيا من أزمتها.

وكانت محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة “5+5” في جنيف بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة توجت الجمعة الماضية بتوقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في “فيسبوك” هذا التوقيع بـ”الإنجاز التاريخي” حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

وأشادت رئيس البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز بـ”وطنية” طرفي النزاع والتزامهما بوحدة ليبيا وسيادتها، معتبرة أن ما حصل اليوم لحظة سيسجلها التاريخ.