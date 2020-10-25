الحويج: اتفاق وقف إطلاق النار سيكون ملزمًا ومنفذًا رغم تلميحات العدوان التركي برفضهِ لبنوده

ليبيا – أكّد وزير الخارجية بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد بين 5+5 سيكون ملزمًا ومنفذًا؛ رغم تلميحات العدوان التركي برفضهم لبنوده.

الحويج قال في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”: إنّ اتفاقية التعاون البحري والأمني التي وقّعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باطلة ولا سند قانوني لها، وأنّ مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة عنه هما المعنيان بمناقشة أي اتفاق سيادي يخصُّ الدولة الليبية ومصير الأجيال القادمة.

ولفت وزير الخارجية الليبي إلى أنّ الليبيين هم المعنيون باستقرار بلادهم والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن جراء الانقسام السياسي، وفوضى السلاح والخارجون عن القانون خير دليل.

واختتم الحويج مرحّبًا بالاتفاق داعيًا الأطراف الاقتصادية والسياسية بتحمّل المسؤولية من أجل بناء الثقة لدولة واحدة بدون مليشيات.

جاء ذلك ردًا على تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه في جنيف يوم الجمعة.

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