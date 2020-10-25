شركة الهروج: عودة الإنتاج تدريجيا لحقل آمال النفطي

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية عودة الإنتاج تدريجيا في حقل آمال النفطي بعد رفع القوة القاهرة عن ميناء رأس لانوف.

وأوضحت شركة الهروج عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بناء على الإعلان الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط بشأن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء راس لانوف اعتباراً من 23 اكتوبر 2020 والإذن بعودة الإنتاج، قامت لجنة الإدارة بالشركة مباشرة بإصدار تعليماتها لمراقبي العمليات بالميناء والحقول بشان اخذ الترتيبات اللازمة بمباشرة إعادة الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات وذلك وفق لوائح الشركة وتعليمات المؤسسة بالخصوص.

وأكدت الشركة أنه بدأ يوم أمس السبت الرجوع التدريجي للإنتاج من حقل آمال النفطي بتشغيل محطة الكهرباء وتشغيل عدد من محطات الإنتاج وفتح عدد من أبار النفط المغلقة وضخ كميات من النفط إلى ميناء راس لانوف النفطي.

وأشارت الشركة إلى أن أقسام العمليات المختلفة بالحقل قامت منذ أيام بإجراء كافة الاختبارات اللازمة للتحقق من جاهزية كافة مستلزمات التشغيل من معدات ومضخات وأبار وغيرها.