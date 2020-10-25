تقرير: التحركات الأخيرة تؤكد تصفية الحضور العسكري التركي في الأراضي الليبية

قالت مصادر صحفية، إن ليبيا شكلت أهم الملفات التي يعود فيها الدور التركي إلى حجمه الطبيعي، وإن كان بأسلوب آخر وأكثر حيوية، حيث أوضحت مصادر متطابقة قريبة من المفاوضات السياسية الليبية، التي تجري برعاية لجنة “5+5” بأن التفاهمات التي يتم التوصل إليها بين طرفي الصراع الليبي صارت منجزة تماماً، وأنها تحتاج فقط إلى وضع الآليات التنفيذية لما تم التوصل إليه.

وأكدت المصادر، أن هذه التوافقات الليبية لاقت ردود فعل تركية غاضبة للغاية، إذ قال عنها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها لن تجد طريقها للتنفيذ، وهو التصريح الذي كان بمثابة إعلان للنوايا بإفشال ما تم تحقيقه، أكثر مما كان تحليلاً لمضامين التفاهمات الليبية.

ولفتت المصادر، إلى أن المضامين الرئيسية للاتفاق تقول صراحة بأن تكون إدارة المناصب العليا في البلاد توافقية بين الطرفين، وأن تكون منطقتا الجفرة وسرت وسط البلاد منزوعة السلاح، وبالتالي أن تُسحب جميع الميليشيات من تلك المنطقة خلال ثلاثة أشهر، ومن كامل الأراضي الليبية خلال المرحلة الثانية والأخيرة من تطبيع الأحوال العامة في البلاد. الأمر الذي يعني فعلياً تصفية الحضور العسكري التركي في الأراضي الليبية، بما في ذلك المرتزقة.

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