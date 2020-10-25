بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار.. عقيلة صالح يزور المغرب للتشاور وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا

ليبيا – وصل أمس السبت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح العاصمةَ المغربية الرباط، يرافقه كل من نائبه الثاني إحميد حومة، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية.

برنامج الزيارة يتضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية عدة لقاءات ومشاورات، أهمها مع ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، ورئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، إضافة إلى العديد من المسؤولين المغاربة، وذلك للتشاور وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا، خاصّة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع في جنيف برعاية أممية، وسبل تطبيقه على أرض الواقع.

وستتركز المباحثات خلال هذه الزيارة حول مخرجات جولتي الحوار الليبي في بوزنيقة، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على افتتاح قنصلية مغربية في مدينة بنغازي، والتركيز على ضرورة إزالة العراقيل والعقبات على التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة المملكة المغربية، ونتائج مخرجات مؤتمر سرت الثاني.

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