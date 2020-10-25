التكبالي: تصريحات أردوغان التهكّمية تثبت أنه سيعمل لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهكّمية على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، تثبت أنه سيعمل بكل طاقة ممكنة لعرقلته؛ وهو ما حدث حاليًا.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أشار إلى أنّ الأتراك الموجودين بقاعدة الوطية وميناء الخمس والمنطقة الغربية يريدون احتلال البلاد، فليس من مصلحتهم نجاح أو المساهمة في إنجاح الاتفاق؛ لأنه لن يخدم مصالح الرئيس التركي التوسّعية ولا مصالح مليشيا الوفاق التي تريد أن تظل دومًا فوق القانون دون محاسبة على جرائمها.

وأكّد عضو البرلمان أن الأمم المتحدة أمام تحدٍّ حقيقي، وعليها أن تري الليبيين والمجتمع الدولي أنها جادة في تطبيق اتفاق جنيف، مطالبًا إياها باستخدام أسلوب العصا والجزرة لتحقيق السلام في ليبيا.

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