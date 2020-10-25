ليبيا الان

قيادي إخواني: يحاربون أردوغان لأنه يسعى لتربية جيل على نهج «الصحابة»

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم حذيفة نجل عبدالله عزام الذي اغتيل عام 1989 وكان الأب الروحي لأسامة بن لادن، أن من يعادي أردوغان يعاديه من منطلق الخوف من أن ينشأ في تركيا جيل يقتدي بـ«الصحابة»، على حد وصفه.

وقال عزام، القفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أردوغان يسعى لتربية جيلٍ كجيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا يكاد يمر خطاب من خطاباته دون الإشارة إلى رمزٍ من هؤلاء وقدوة من أولئك”، بحسب ادعائه.

وواصل حذيفة الذي لازم بن لادن سنوات عدة في أفغانستان بعد مقتل أبيه تحليقه في سماء أردوغان بالقول: “من أجل ذلك يعادونه ويعادون تركيا ويخشون أن ينشأ فيها نشأٌ يقتدي بالصحابة ويتحلى بخصالهم فتدين له الدنيا”.

يشار إلى أن حذيفة بن عبد الله عزام، يعد من القيادات البارزة لتنظيم الإخوان، وكان له محاولات حثيثة في خلافة والده، والإفتاء للحركات الجهادية المتطرفة مثلما كان والده الذي كان من أبرز قادة المقاتلين في أفغانستان، ووصف بأنه «رائد الجهاد الأفغاني» وكان يعتبر الأب الروحي لزعيم تنظيم القاعدة السابق، الإرهابي أسامة بن لادن.

الوسوم

أردوغان الإخوان تركيا عبد الله عزام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كذبت ، وكأن الصحابة يرون بالفوضى والمليشيات والإرهاب والتفجير
    أين منهج الصحابة وأين منهج الخوارج
    أين منهج الصحابة وأين منهج العلمانية
    أين منهج الصحابة وأين منهج الذعارة المرخصة والخمور والمحرمات
    أين منهج الصحابة وأين منهج الشواذ
    باختصار
    أين منهج الصحابة وأين منهج أردوغان الحقير المتطرف
    هناك فرق كبير بين اللؤلؤ وبين الخراء

    رد

  • اى صحابة تقصد ياميبون فاردوغان منافق يتنفس الكذب ويببح الدعارة والخمر ويحتضن الخوارج من كل مكان فى مسقط رأسه من كس امه تنزيل اسطنبول ارض الدعارة والضلال والكفر بدليل ان جيش المسلمين سيفتحها اخر الزمان بدون قتال ويقتسموا غنائمها كما فى حديثى ابوهريرة فى صحيح مسلم كفاية تضليل يامشاخخ الاخوان كفاية شياطين الانس جعلتم اردوغان يتصور انه اله ويسفك الدماء ويفسد فى الارض

    رد

  • شيخ المتنطعين هذا يستحق الرجم على اساءته لصحابة رسول الله رضى الله عنهم عمدا بتشبيه كلب حقير من شياطين الانس مجرم الحرب اردوغان شر خلق الله بخير خلق الله من السلف الصالح بما يتعارض مع القرآن والسنة
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ”.(صحيح مسلم).

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  • ايات القرآن التى تصف اردوغان وامثاله :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)
    وفى وصفه مع زوجته الشريرة امينة

    تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)

    رد