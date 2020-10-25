الشريف: «تفاؤل حذر» تجاه اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بليبيا

أعرب رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، عن “تفاؤله الحذر” تجاه توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف.

وقال الشريف، :”في مثل هذه الاتفاقيات نجد أنفسنا متفائلين ولكن بحذر، وبالخصوص فيما يتعلق بانسحاب المرتزقة من ليبيا، وقد استمعنا لأول رد فعل وتصريحات من أردوغان والذي يشبوه الكثير من الشبهات في تصريحاته والتي تلمح إلى انزعاجه من الاتفاق وعدم رضى أنقرة لهذا الاتفاق، وكما نعلم أن أنقرة هي من تقوم بشحن المرتزقة نحو ليبيا”، بحسب تعبيره.

وتابع الشريف، :”في المقابل نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عقدة العزم على خروج المرتزقة من ليبيا وذلك لأسباب تتعلق بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وليبيا بالخصوص، وعليه فمن المنطق أيضاً أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور أكبر وتستخدم كل الضغوطات السياسية تارة، والتلويح بالعقوبات تار أخرى، ويأتي اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا نتيجة للتدخل الروسي كما تصفه، وهذا ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية ويجعلها تتقدم خطوات في الملف الليبي نحو حلحلة الوضع الأمني وربما السياسي أيضاً”، على حد قوله.