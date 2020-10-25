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قنونو: لانثق في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب المتحدّث العسكري باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو عن عدم ثقتهم في نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية حسب تعبيره، دون ضمان محاسبة المتورّطين في ماوصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، وعلى رأسهم من وصفه بـ” مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المُسلّحة المشير حفتر).

قنوقنو وفي تصريح نقله موقع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر ، قال: “لن نثق في قدرة مليشيات حفتر على إخراج أو طلب خروج أكثر من خمسة آلاف مرتزق من فاغنر وسوريا والسودان وتشاد، في الوقت الذي تواصل فيه فاغنر إقامة المعسكرات والتحصينات وحفر الخنادق”، حسب زعمه.

ودعا قنونو البعثة الأممية إلى إرسال مراقبين لمدن سرت والجفرة وبراك الشاطئ للكشف عن تنقّل آلاف المرتزقة منها وإليها، زاعماً أن سرت والجفرة بؤرة تجمّع للمرتزقة الأجانب وعصابات محلية وأنّ ماوصفه بـ”المعتدين “على العاصمة لم يتركوا جريمة إلا وارتكبوها ولا يثقون في عهودهم التي طالما خرقوها، دون أن يشير خلال مزاعمه إلى أكثر من 16 ألف مرتزق بينهم مقاتلين سابقين بتنظيمي داعش والقاعدة أرسلتهم تركيا من سوريا لدعم مقاتليه في صد تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت مجرد كلب مسعور ينبح على الفاضى وليس لك اى وزن فالحكومة الجديدة ستكون فى سرت منطقة سيطرة الجيش الوطنى ولا تخضع لابتزاز المليشيات التى سيتم وقف الدعم عنها وحلها اما انت فستتفرغ لتلميع بيضان السراج ومسح مؤخرته بعد رحيله

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  • هذا المسكين البائس من الافضل ان يرجع الي مدينته زليتن ويعمل بسوق الثلاثاء فيها أفضل له من هذا النباح الذي لايغني ولا يسمن من جوع….سيتم تشكل لجنة مراقبة ويخرج الجميع من ليبيا الطاهرة انشاءالله وبعدها نحتكم لبعضنا البعض …اما سيدك القردوغان كلب الصيد المسعور فأن دوره أنتهي بعد ان ضحك عليكم وقبض المليارات التي وضعهن في حساباته وحسابات اسرته وصهره و اعطاكم الفتات ايها الذيول البائسة …لعنة الله عليكم الي يوم الدين…

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