الأرصاد: أمطار متفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن تسقط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وكذلك على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وبحسب النشرة الجوية للمركز، الساحل من رأس أجدير إلى سرت، ستكون السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويوم غد الإثنين على طول الساحل يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وسرعة الرياح بين خمس و10 عقدات، وارتفاع الموجد يتراوح بين 0.50 و 1.25 مترا، والبحر خفيف الموج، وتتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة، والرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على ساحل سرت.

أما على الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الخليج غد مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

سرعة الرياح بين خمس و10 عقدات، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 مترا، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة، الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح غد.

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